Haberler Kimdir Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fildişili futbolcu Nicolas Pepe'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Nicolas Pepe ile ilgili araştırma yapanlar, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:10
Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Nicolas Pepe'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

NİCOLAS PEPE KİMDİR?

Nicolas Pepe, 29 Mayıs 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fildişi Salihi vatandaşı olan Pepe, 183 cm boyunda ve sağ kanat olarak görev yapmaktadır. 37 kez milli forma giymiştir. 18 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Stade Poitevin FC, Angers, US Orleans, Lille, Nice ve Arsenal gibi ekiplerde süre almıştır. 300 maçta 86 gol 44 asist üretmiştir.

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