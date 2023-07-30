Haberler Kimdir Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hırvat futbolcu Ante Rebic'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Ante Rebic ile ilgili araştırma yapanlar, Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 17:34 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 17:34
Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Ante Rebic'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ante Rebic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANTE REBIC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Sol kanatta görev yapmaktadır. 185 cm boyundadır. 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giymiştir ve 3 gol kaydetmiştir. Bu sezon Milan formasıyla 31 maçta 3 gol 2 asist üretmiştir.

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