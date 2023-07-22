Haberler Kimdir Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan yıldız futbolcu Suat Serdar'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Suat Serdar ile ilgili araştırma yapanlar, Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Suat Serdar'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar, 11 Nisan 1997 yılında Bingen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk asıllıdır. Alman milli takım oyuncusudur. 4.5 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Merkez orta sahada görev almaktadır. 286 maçta 38 gol 22 asist üretmiştir. Maiz, Schalke ve Hertha Berlin forması giymiştir.

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