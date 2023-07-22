Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Suat Serdar'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Suat Serdar kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar, 11 Nisan 1997 yılında Bingen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk asıllıdır. Alman milli takım oyuncusudur. 4.5 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Merkez orta sahada görev almaktadır. 286 maçta 38 gol 22 asist üretmiştir. Maiz, Schalke ve Hertha Berlin forması giymiştir.