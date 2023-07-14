Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jorginho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JORGINHO KİMDİR?

Jorginho, 20 Aralık 1991 yılında, Imbituba, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. İtalyan uyrukludur. 178 cm boyundaki Jorginho, orta sahada görev yapmaktadır. 48 kez milli forma giymiş, 5 gol atmıştır. 25 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Hellas Verona'da futbola başlamıştır. Sambonifacese, Napoli, Chelsea, Arsenal gibi ekiplerde oynamıştır. 519 maçta 47 gol 31 asist üretmiştir.