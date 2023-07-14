Haberler Kimdir Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İtalyan futbolcu Jorginho'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Jorginho ile ilgili araştırma yapanlar, Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:50
Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jorginho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jorginho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JORGINHO KİMDİR?

Jorginho, 20 Aralık 1991 yılında, Imbituba, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. İtalyan uyrukludur. 178 cm boyundaki Jorginho, orta sahada görev yapmaktadır. 48 kez milli forma giymiş, 5 gol atmıştır. 25 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Hellas Verona'da futbola başlamıştır. Sambonifacese, Napoli, Chelsea, Arsenal gibi ekiplerde oynamıştır. 519 maçta 47 gol 31 asist üretmiştir.

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