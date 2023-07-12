MILAN KUNDERA KİMDİR? | Milan Kundera'nın kitapları - Milan Kundera nereli? Kaç Yaşında ve neden vefat etti?

MILAN KUNDERA KİMDİR? - Efsane yazarlardan biri olan Milan Kundera, 94 yaşında yaşama veda ederken, binlerce sanatsever arama motorlarında ve sosyal medyada Milan Kundera'nın yaşamı ve kariyeri hakkında detayları araştırıyor. Peki, Milan Kundera kimdir? Milan Kundera kaç yaşında? Milan Kundera'nın kaç kitabı var? Eserleri ve yaşamı....

MILAN KUNDERA KİMDİR?

1929 yılında Çekoslavakya'da dünyaya gelmiştir. Brno şehrinde doğan Milan Kundera, Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalini eleştirdiği için vatandaşlıktan çıkarılmıştır. 1975 yılında Fransa'ya göç etmiştir. "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Ölümsüzlük", "Bilmemek" gibi Türkçeye de çevrilen kitaplarıyla tanınmıştır. Ünlü yazar 94 yaşında yaşamını yitirmiştir.