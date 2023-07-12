Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Cedric Bakambu'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvette görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir.