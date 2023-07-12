Haberler Kimdir Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan D. Kongolu futbolcu Cedric Bakambu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Cedric Bakambu ile ilgili araştırma yapanlar, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:47
Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Cedric Bakambu'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvette görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir.

DİĞER
2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? TFF ile Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati
Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporunda çarpıcı detay! Eşi "Bu iş bitmedi hesabını verecekler" dedi…
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor!
Timur transfere doymuyor! 3 isim daha geliyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Angelino kimdir?
MILAN KUNDERA KİMDİR?
Kalem kalem zamlı memur maaşları 2023
Jandarma 770 personel alımı başvuru
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! 15:30
G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 15:22
18 yaşındaki golcü Barcelona'da! 18 yaşındaki golcü Barcelona'da! 15:06
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı Beşiktaş'ta şok sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı 14:54
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! 14:12
Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" 14:11
Daha Eski
Fırtına'nın çalışmaları Slovenya'da sürüyor! Fırtına'nın çalışmaları Slovenya'da sürüyor! 13:12
Cimbom'un hazırlıklarını sürdürüyor! Cimbom'un hazırlıklarını sürdürüyor! 13:09
Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar 12:50
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler 12:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:35
F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! 11:32