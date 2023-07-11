Haberler Kimdir Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Davinson Sanchez ile ilgili araştırma yapanlar, Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:20
Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Davinson Sanchez'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haizran 1996 yılında Caloto, Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Davinson Sanchez, stoper olarak görev yapmaktadır. 54 kez milli formayı giymiştir. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Davinson Sanchez, Erik Vásquez ile kardeştir. CD America, Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giymiştir. 297 maça çıkan futbolcu, 13 gol 3 asist üretmiştir.

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