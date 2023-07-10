Thiago Alcantara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Thiago Alcantara'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Thiago Alcantara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

THIAGO ALCANTARA KİMDİR?

Thiago Alcantara, 11 Nisan 1991 yılında İtalya'da dünyaya gelmiş İspanyol oyuncudur. 174 cm boyundaki Thiago Alcantara, orta sahada görev yapmaktadır. 46 kez milli forma giymiştir. Liverpool forması giyen Thiago Alcantara, Barcelona altyapısında futbola başlamıştır. Barcelona A takımı, Bayern Münih ve Liverpool'da oynamıştır. Kariyerinde 486 maça çıkan yıldız isim 48 gol 63 asist üretmiştir.