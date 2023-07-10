Haberler Kimdir Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Tete yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Tete ile ilgili araştırma yapanlar, Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00
Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Tete'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundakş Tete, sağ kanatta görev almaktadır. 25 miyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklı olan Tete'nin sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek. Gremio'da futbola başladı. Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City gibi ekiplerde oynamıştır.

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