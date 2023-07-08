Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Lyanco'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper olarak görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiştir. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir. 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.