Haberler Kimdir Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Lyanco yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Lyanco ile ilgili araştırma yapanlar, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:40
Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Lyanco'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Lyanco kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper olarak görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiştir. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir. 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.

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