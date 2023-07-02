Haberler Kimdir David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu David de Gea'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında David de Gea ile ilgili araştırma yapanlar, David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:40
David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan David de Gea'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVID DE GEA KİMDİR?

David de Gea, 7 Kasım 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Madrid, İspanya doğumludur. 189 cm boyundadır ve kaleci olarak görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı ile 45 maça çıkmıştır. Atletico Madrid altyapısında yetişmiştir. Atletico Madrid A takımında gösterdiği performans ile Manchester United'a transfer olmuştur. Kariyerinde 664 maça çıktmıştır. 740 gol yemiş, 223 kez kalesini gole kapatmıştır.

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