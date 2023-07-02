David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan David de Gea'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVID DE GEA KİMDİR?

David de Gea, 7 Kasım 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Madrid, İspanya doğumludur. 189 cm boyundadır ve kaleci olarak görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı ile 45 maça çıkmıştır. Atletico Madrid altyapısında yetişmiştir. Atletico Madrid A takımında gösterdiği performans ile Manchester United'a transfer olmuştur. Kariyerinde 664 maça çıktmıştır. 740 gol yemiş, 223 kez kalesini gole kapatmıştır.