Haberler Kimdir Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Juan Cuadrado ile ilgili araştırma yapanlar, Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:50
Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Juan Cuadrado'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Juan Cuadrado kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JUAN CUADRADO KİMDİR?

Juan Cuadrado, 26 Mayıs 1988 yılında Necocli, Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 176 cm boyundaki Juan Cuadrado, 115 kez milli forma giymiştir. Orta sahada görev alan Juan Cuadrado, bek olarak ve kanatta görev alabilmektedir. Futbola Kolombiya'nın Independiente Medellin takımında başlayan Cuadrado, Udinese, Lecce, Fiorentina ve Chelsea'de forma giydi. Bu sezon 47 maça çıkan yıldız isim 2 gol 4 asist üretmiştir.

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