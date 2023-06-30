Joaquin Fernandez Moreno kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan ve Trabzonspor'a transfer olan Joaquin Fernandez Moreno'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Joaquin Fernandez Moreno kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOAQUİN FERNANDEZ MORENO KİMDİR?

Joaquin Fernandez Moreno, 31 Mayıs 1996 yılında Almeira, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Joaquin Fernandez Moreno, stoper olarak görev yapmaktadır. İspanya U18 Milli Takımı'nda 2 kez oynamıştır. 3 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 29 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Trabzonspor, İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmıştır.