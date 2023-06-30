Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Hirving Lozano'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Meksikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HİRVİNG LOZANO KİMDİR?

Hirving Lozano, 30 Temmuz 1995 yılında Mexico City, Meksika'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki yıldız isim sağ kanatta görev yapmaktadır. Napoli forması giyen Hirving Lozano, 64 kez de milli formayı giymiştir. Bu sezon 41 maça çıkan Lozano, 4 gol 4 asist üretmiştir. Pachua'da yetişen Lozano, PSV ve Napoli formaları giymiştir.