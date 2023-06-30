Haberler Kimdir Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Daniel Amartey ile ilgili araştırma yapanlar, Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:50
Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Daniel Amartey'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Ganalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Daniel Amartey kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DANİEL AMARTEY KİMDİR?

Daniel Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Acca, Gana'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundaki Daniel Amartey, stoper olarak görev yapmaktadır. Milli formayı 48 kez giymiştir. Leicester City forması giyen Daniel Amartey bu sezon 24 maça çıkmıştır.

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