Haberler Kimdir Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Kelechi Iheanacho ile ilgili araştırma yapanlar, Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:00
Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kelechi Iheanacho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Nijeryalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KELECHI IHEANACHO KİMDİR?

Kelechi Iheanacho, 3 Ekim 1996 yılında Imo, Nijerya'da dünyaya gelmiştir. 185 cm boyundaki Kelechi Iheanacho, santrafor olarak görev yapmaktadır. Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Kelechi Iheanacho, 42 maçta 11 gol atmıştır. Bu sezon İngiltere Premier Lig'den düşen Leicester City ile 35 maçta 8 gol 5 asist üretmiştir.

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