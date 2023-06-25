Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Christian Pulusic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Amerlikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CHRISTIAN PULUSIC KİMDİR?

Christian Pulusic, 18 Eylül 1998 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundaki Christian Pulusic, kanat ve orta saha olarak görev yapabilmektedir. Brackley Town, Michigan Rush, PA Classics, Borussia Dortmund ve Chelsea formaları giymiştir.