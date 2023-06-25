Haberler Kimdir Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ABDli futbolcu Christian Pulusic'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Christian Pulusic ile ilgili araştırma yapanlar, Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:46 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 14:10
Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Christian Pulusic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Amerlikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Christian Pulusic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

CHRISTIAN PULUSIC KİMDİR?

Christian Pulusic, 18 Eylül 1998 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. 170 cm boyundaki Christian Pulusic, kanat ve orta saha olarak görev yapabilmektedir. Brackley Town, Michigan Rush, PA Classics, Borussia Dortmund ve Chelsea formaları giymiştir.

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