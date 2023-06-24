Wilfred Ndidi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Wilfred Ndidi'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Nijeryalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Wilfred Ndidi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996 yılında Nijerya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundadır. Orta sahada görev yapmaktadır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giymektedir. 51 kez milli forma giymiştir. Nath Boys FC'de futbola başlayan Ndidi, Genk ve Leicester City'de oynamıştır. Bu sezon 30 maçta süre almıştır. Gol ve asisti bulunmaktadır.