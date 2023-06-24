Haberler Kimdir Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Philippe Coutinho ile ilgili araştırma yapanlar, Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:40
Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Philippe Coutinho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

PHİLİPPE COUTİNHO KİMDİR?

Philippe Coutinho, 12 Haziran 1992 yılında Rio de Jeneiro, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 172 cm boyundaki Philippe Coutinho, sol kanatta görev almaktadır. Brezilya Milli Takımı'nda 68 kez oynamış ve 21 gol kaydetmiştir. Aston Villa formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Philippe Coutinho, 1 gol atmıştır.

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