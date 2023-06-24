Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Philippe Coutinho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Philippe Coutinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

PHİLİPPE COUTİNHO KİMDİR?

Philippe Coutinho, 12 Haziran 1992 yılında Rio de Jeneiro, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 172 cm boyundaki Philippe Coutinho, sol kanatta görev almaktadır. Brezilya Milli Takımı'nda 68 kez oynamış ve 21 gol kaydetmiştir. Aston Villa formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Philippe Coutinho, 1 gol atmıştır.