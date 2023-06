Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Emre Can'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

EMRE CAN KİMDİR?

Emre Can, 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt, Almanya'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundaki Emre Can, Türk asıllıdır. 41 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giymiştir. Bu sezon 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol 1 asist üretmiştir. Frankfurt altyapısında futbola başlayan Emre Can, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool, Juventus, Dortmund formaları giymiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.