Haberler Kimdir Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Emre Can ile ilgili araştırma yapanlar, Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:40
Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Emre Can'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

EMRE CAN KİMDİR?

Emre Can, 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt, Almanya'da dünyaya gelmiştir. 186 cm boyundaki Emre Can, Türk asıllıdır. 41 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giymiştir. Bu sezon 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol 1 asist üretmiştir. Frankfurt altyapısında futbola başlayan Emre Can, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool, Juventus, Dortmund formaları giymiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.

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