Haberler Kimdir Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Portekizli futbolcu Renato Sanches'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Renato Sanches ile ilgili araştırma yapanlar, Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 17:20
Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Renato Sanches yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Portekizli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Renato Sanches kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

RENATO SANCHES KİMDİR?

Renato Sanches, 18 Ağustos 1997 yılında Lisboa, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 176 cm boyundaki futbolcu orta sahada görev yapmaktadır. Portekiz Milli Takımı'nda da görev alan Renato Sanches, 32 maçta 3 gol kaydetti. PSG'de forma giyen Sanches, bu sezon toplan 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Benfica altyapısında yetişen Renato Sanches, Bayern Münih, Swansea, Lille ve PSG'de oynadı. 20 Milyon Euro piyasa değeri bulunan Renato Sanches atletik yapısı ve hızı ile dikkat çekiyor.

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