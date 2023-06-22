Haberler Kimdir Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Joaquin Correa'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Joaquin Correa ile ilgili araştırma yapanlar, Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:33 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:00
Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Joaquin Correa'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOAQUIN CORREA KİMDİR?

Joaquin Correa, 13 Ağustos 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 188 cm boyundaki Joaquin Correa, forvet arkası olarak görev yapmaktadır. 19 kez Arjantin Milli Takımı'nda forma giymiştir. 4 kez ağları sarsmıştır. Bu sezon toplam 41 maça çıkan Joaquin Correa, 4 gol 3 asist ile oynamıştır.

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