Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Joaquin Correa'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Joaquin Correa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOAQUIN CORREA KİMDİR?

Joaquin Correa, 13 Ağustos 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 188 cm boyundaki Joaquin Correa, forvet arkası olarak görev yapmaktadır. 19 kez Arjantin Milli Takımı'nda forma giymiştir. 4 kez ağları sarsmıştır. Bu sezon toplam 41 maça çıkan Joaquin Correa, 4 gol 3 asist ile oynamıştır.