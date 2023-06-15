Haberler Kimdir Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Sergio Reguilon ile ilgili araştırma yapanlar, Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 15:50
Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Sergio Reguilon'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SERGIO REGUILON KİMDİR?

Sergio Reguilon, 16 Aralık 1996 yılında Madrid, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynamaktadır. 178 cm boyndadır. Real Madrid, Sevilla, Tottenham ve Atletico Madrid formaları giyiştir. İspanya Milli Takımı futbolcusudur.

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