Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Sergio Reguilon'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Sergio Reguilon kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SERGIO REGUILON KİMDİR?

Sergio Reguilon, 16 Aralık 1996 yılında Madrid, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynamaktadır. 178 cm boyndadır. Real Madrid, Sevilla, Tottenham ve Atletico Madrid formaları giyiştir. İspanya Milli Takımı futbolcusudur.