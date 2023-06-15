Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Moussa Dembele'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996 yılında Pontoise, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı. Bu sezon 28 maçta 3 gol 1 asist yapmıştır.