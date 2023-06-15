Haberler Kimdir Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Moussa Dembele ile ilgili araştırma yapanlar, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 15:50
Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Moussa Dembele'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Moussa Dembele kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996 yılında Pontoise, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı. Bu sezon 28 maçta 3 gol 1 asist yapmıştır.

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