Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jordi Alba'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JORDİ ALBA KİMDİR?

Jordi Alba, 21 Mart 1989 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Jordi Alba, 170 cm boyundadır. Cornella, Valencia, Gimnastic ve Barcelona forması giymiştir. İspanya Milli Takımı futbolcusudur.