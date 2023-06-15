Haberler Kimdir Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Jordi Alba'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Jordi Alba ile ilgili araştırma yapanlar, Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 14:10
Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jordi Alba'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jordi Alba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JORDİ ALBA KİMDİR?

Jordi Alba, 21 Mart 1989 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Jordi Alba, 170 cm boyundadır. Cornella, Valencia, Gimnastic ve Barcelona forması giymiştir. İspanya Milli Takımı futbolcusudur.

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