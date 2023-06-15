Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Angelino'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANGELINO KİMDİR?

Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi ekiplerde forma giymiştir. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynamıştır. 175 cm boyundaki futbolcu transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer almaktadır.