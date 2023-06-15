Haberler Kimdir Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Angelino'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Angelino ile ilgili araştırma yapanlar, Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 13:54 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 14:10
Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Angelino'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Angelino kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ANGELINO KİMDİR?

Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi ekiplerde forma giymiştir. 1 kez İspanya Milli Takımı'nda oynamıştır. 175 cm boyundaki futbolcu transfer piyasasının gözde isimleri arasında yer almaktadır.

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