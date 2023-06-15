Alex Sandro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alex Sandro'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alex Sandro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEX SANDRO KİMDİR?

Alex Sandro, 26 Ocak 1991 yılında Catanduva, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Alex Sandro, Juventus forması giymektedir. 180 cm boyundaki Alex Sandro, Atletico Parananense'de futbola başlamıştır. Santos, Porto ve Juventus'ta oynamıştır. Brezilya Milli Takımı futbolcusudur.