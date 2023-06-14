Haberler Kimdir Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fransız futbolcu Geoffrey Kondogbia'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Geoffrey Kondogbia ile ilgili araştırma yapanlar, Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:00
Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız orta saha ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GEOFFREY KONDOGBIA KİMDİR?

Geoffrey Kondogbia, 15 Şubat 1993 yılında Nemours Fransa'da dünyaya geldi. Defansif orta saha olarak görev yapan Geoffrey Kondogbia, Fransa Milli Takımı'nda da oynamaktadır. Şuan Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia, 188 cm boyundadır. Geoffrey Kondogbia, Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid forması giymiştir. Bu sezon Geoffrey Kondogbia 27 maçta 2 asist üretmiştir.

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