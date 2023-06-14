Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız orta saha ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Geoffrey Kondogbia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GEOFFREY KONDOGBIA KİMDİR?

Geoffrey Kondogbia, 15 Şubat 1993 yılında Nemours Fransa'da dünyaya geldi. Defansif orta saha olarak görev yapan Geoffrey Kondogbia, Fransa Milli Takımı'nda da oynamaktadır. Şuan Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia, 188 cm boyundadır. Geoffrey Kondogbia, Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid forması giymiştir. Bu sezon Geoffrey Kondogbia 27 maçta 2 asist üretmiştir.