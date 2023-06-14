Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alvaro Morata'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. Forvet pozisyonunda oynayan Morata, İspanya Milli Takımı'nda birçok kez forma giymiştir. 189 cm boyunda olan Morata, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymiştir. Alvaro Morata, bu sezon 36 maçta 13 gol 2 asist üretmiştir.