Haberler Kimdir Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Alvaro Morata ile ilgili araştırma yapanlar, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30
Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alvaro Morata'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol golcü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. Forvet pozisyonunda oynayan Morata, İspanya Milli Takımı'nda birçok kez forma giymiştir. 189 cm boyunda olan Morata, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giymiştir. Alvaro Morata, bu sezon 36 maçta 13 gol 2 asist üretmiştir.

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