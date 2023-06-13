MASTERCHEF EDA KİMDİR? | Masterchef Eda Karabulut nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF EDA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Eda Karabulut, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Eda Karabulut kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EDA KARABULUT KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Eda Karabulut, 37 yaşındadır. Evli ve ikiz çocuk sahibidir. Lise mezunudur. Eda Karabulut'un işletme açtığı bilinmektedir.