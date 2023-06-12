MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR? | Masterchef Tunahan Ak nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Tunahan Ak, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Tunahan Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF TUNAHAN AK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Tunahan Ak, 23 yaışında ve aslen Bursalı'dır. Aşçılık lisesinden mezun olmuş ve Bolu'da 4 yıl yatılı okumuştur. 1,5 yıl Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışmıştır. MasterChef Tunahan, 14 yaşına kadar İzmit'te ailesiyle yaşamış ve sonrasında İstanbul'a yerleşmiştir.