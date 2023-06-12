MASTERCHEF SUNA KİMDİR? | Masterchef Suna Aydın nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF SUNA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Suna Aydın, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Suna Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SUNA AYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı. Eğitimi ardından sektöre adım atarak önemli markalarla çalışma şansı yakaladı.

Mesleğe hakim olmak adına Suna Aydın, kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi farklı mekanlarda head chef , koordinatörlük ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı bulunuyor. 11 yaşında Batın adında 1 oğlu vardır.