MASTERCHEF SEFA KİMDİR? | Masterchef Sefa Okyay Kılıç nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF SEFA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."