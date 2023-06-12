MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR? | Masterchef Kıvanç Karadeniz nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Kıvanç Karadeniz, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Denizli'de dünyaya gelen 31 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldı.