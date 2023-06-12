MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | Masterchef Ayaz Geçer nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Ayaz Geçer, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Ayaz Geçer kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF AYAZ GEÇER NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Ayaz Geçer, ilginç hikayesiyle bir önceki yarışmaya damga vurmuştu. All Star kadrosunda da yer alacak olan Ayaz, yarışmaya Ankara'dan katılmıştı. Aslen Şırnak Silopi doğumlu olan 25 yaşındaki Ayaz, mesleğe ilk bulaşıkhanede başladı. Ayaz, Ankara'da restoranlarda çalıştı. MasterChef 2023'te oldukça iddialı isimlerden biri.