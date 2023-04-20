RANA CABBAR KİMDİR? | Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar kaç yaşında ve neden öldü? Hastalığı neydi?

RANA CABBAR KİMDİR? | Aşk-ı Memnu dizisinin en sevilen karakterlerinden Süleyman Efendi'yi canlandıran, sanat dünyasına ismini altın harflerle yazdıran başarılı oyuncu Rana Cabbar aramızdan ayrıldı. Acı haberi usta oyuncunun menajerlik ajansı duyururken Cabbar'ın öldüğünü duyan vatandaşlar arama motorlarında Rana Cabbar kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar kaç yaşında ve neden öldü? Hastalığı neydi?' sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

RANA CABBAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür. Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.

AŞK-I MEMNU'NUN SÜLEYMAN EFENDİSİ RANA CABBAR NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

78 yaşındaki sevilen ismin ajansı tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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