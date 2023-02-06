Haberler Kimdir AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ahmet Eyüp Türkaslan ile ilgili tüm bilgiler araştırılıyor. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:50
AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ahmet Eyüp Türkaslan, arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kaleci pozisyonunda oynayan genç futbolcu profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor ile adım attı. Ardından Osmanlıspor kulübünde de oynayan Ahmet Eyüp Türkaslan, sırasıyla Busaş Spor, Ankaraspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor'da oynadı.

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