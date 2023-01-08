Haberler Kimdir ÖMER DİZİSİNİN NİSA'SI KİMDİR? | Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Dizdar evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ÖMER DİZİSİNİN NİSA'SI KİMDİR? | Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Dizdar evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Başrollerini Selahattin Paşalı, Bahadır Gökçe ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ömer, daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça beğenilen dizinin sevilen isimlerinden Merve Dizdar'ın gerçek hayatta kim olduğu ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Ömer dizisinin Nisa'sı kimdir? Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Dizdar evli mi, burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:00
ÖMER DİZİSİNİN NİSA'SI KİMDİR? | Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Dizdar evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen Ömer dizisinde, 4 çocuk annesi Nisa'yı canlandıran Merve Dizdar'ın gerçek hayatı merak konusu oldu. 4 çocuğu ile birlikte, kocası ortadan kaybolduğu için tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kalan Nisa'yı canlandıran Merve Dizdar'ın kim olduğunu araştıranlar arama motorlarında Merve Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merve Dizdar evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

MERVE DİZDAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen 37 yaşındaki Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

MERVE DİZDAR BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

1,62 metre boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki Merve Dizdar'ın burcu yengeçtir.

ÖMER DİZİSİNİN NİSA'SI KİMDİR?

4 çocuk annesi olan Nisa, kocası ortadan kaybolduktan sonra evlatlarına hem anne hem de baba olmuştur. Tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kalan Nisa'yı canlandıran ise için ünlü oyuncu Merve Dizdar'dır.

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