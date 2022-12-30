SERKAN AKSOY KİMDİR? | Michelin yıldızlı Serkan Aksoy nereli, kaç yaşında?

Türk mutfağını alışılmadık tekniklerle yorumlayarak damak çatlatan lezzetlere imza atan Michelin yıldızlı şef Serkan Aksoy, Masterchef'inüçüncü önlük için yarışılan bölümüne konuk oldu. Yarışmacılara özel tabak hazırlayan Aksoy'un kim olduğunu merak eden izleyiciler arama motorlarında Michelin yıldızlı Serkan Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

SERKAN AKSOY KİMDİR? | MİCHELİN YILDIZLI SERKAN AKSOY NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Farklı tekniklerle Türk mutfağını yorumlayan Michelin yıldızlı şef Serkan Aksoy'un Bolu'da küçük bir köyde büyüdüğü biliniyor. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan ve özel hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan Aksoy, orta öğrenimde eğitimini bırakarak aşçılığa başladı. Ağabeyi ve babasının aşçı olması nedeniyle mutfağa ilgisi erken yaşlarda başlayan Şef Aksoy, mesleğe ilk olarak, Bolu'da bir restoranda komi olarak başladı, sonrasında da Bodrum'da komiliğe devam etti. Ardından İstanbul'a gelerek burada ünlü restoranlarda çalışmaya başladı. Nicole'ün şefi olan Serkan Aksoy, 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

MICHELIN YILDIZI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülü olan Michelin Rehberi (Fransızca: Guide Michelin) veya Michelin Kırmızı Rehberi'nde her yıldız sayısı farklı bir mana taşır. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler. Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda verilmektedir.

Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin faaliyet gösterdiği restronlara layık görülüyor.