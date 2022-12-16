MURAT EKEN KİMDİR? | Murat Eken kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Murat Eken burcu, boyu ve kilosu

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla ekranların sevilen isimlerinden olan Murat Eken'in Survivor 2023'te yarışacağı açıklandı. Murat Eken'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Murat Eken kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Berdan Mardini burcu, boyu ve kilosu kaç? gibi sorularını yanıtını araştırıyor. İşte Murat Eken ile ilgili merak edilenler...

MURAT EKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

FİLMOGRAFİ

FİLM

Kutsal Damacana (2007)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Müthiş Bir Film (2016)

TELEVİZYON