Haberler Kimdir GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR? | Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu...

GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR? | Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu...

Show Tv ekranlarının yeni sezon dizisi Güzel Günler, eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. İki rakip menemencinin hikayesiyle başlayan eğlenceli serüven daha ilk fragmanıyla izleyicileri ekran başına çekmeyi başarırken arama motorlarında dizinin sevilen oyuncusu Leyla Tanlar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Güzel Günler Selma kimdir? Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu... Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 17:00
GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR? | Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Leyla Tanlar'ın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Selma kimdir? Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

LEYLA TANLAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan 24 yaşındaki Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam etmektedir.

Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Paramparça dizisiyle başlamıştır.

Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. En son, 2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı. Hali hazırda Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde oynamaktadır.

LEYLA TANLAR BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1.63 metre boyundaki ve 51 kg ağırlığındaki Leyla Tanlar'ın burcu Yaydır.

GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR?

Vanlı. Yirmilerinin sonunda bir genç kız. Çocukluktan kalma bir peri masalının baş kahramanı Selma. Hayatı yıllar önce çıkan bir yangınla alt üst olmuş. Yine de gamlı değil Selma. İyimser, komik, iflah olmaz bir hayalperest. İşleri yoluna koyma ümidiyle kardeşinin elinden tutup geldiği İstanbul'da arabasında yatar, sığınma evlerine gider, aş evlerinde karın doyurur.

Her şeyin iyice sarpa sardığı anlarda bile inancını kaybetmez. Hayat da boş çıkarmaz Selma'nın ümidini. Atakan'ın kahvecisinde işe girmesine, değişmesine, Külkedisi misali güzelleşmesine yardım eder. Kahvecideki müdavimlerden, Atakan'ın annesi ve teyzesine, boksör Altan'a uzanan koca bir ailesi olur.

DİĞER
Selami Şahin gözyaşlarına boğuldu! "Soğan ekmek yedim, paramı aileme gönderdim"
Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde hortum!
Kayseri son anda kazandı!
Redmond'dan Beşiktaş ve transfer itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel Günler'in Mihran'ı Burak Dadak kimdir?
Güzel Günler'in Atakan'ı Olgun Toker kimdir?
2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Kasım Pazar)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik... Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor! 2 sezonda o istatistik... 17:04
Freiburg - Köln maçı saat kaçta? Freiburg - Köln maçı saat kaçta? 16:54
Kuzey Batı Londra derbisinde kazanan Arsenal Kuzey Batı Londra derbisinde kazanan Arsenal 16:54
Monza - Verona maçı CANLI Monza - Verona maçı CANLI 16:53
Kayseri son anda kazandı! Kayseri son anda kazandı! 16:26
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta? 16:15
Daha Eski
MLS'de şampiyon belli oldu MLS'de şampiyon belli oldu 16:06
7 gollü müthiş maçta kazanan Denizlispor! 7 gollü müthiş maçta kazanan Denizlispor! 16:01
Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? 15:48
Lille - Rennes maçı saat kaçta? Lille - Rennes maçı saat kaçta? 15:46
Antalyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI Antalyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI 15:45
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? 15:37