GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR? | Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Leyla Tanlar'ın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Selma kimdir? Leyla Tanlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Leyla Tanlar burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

LEYLA TANLAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan 24 yaşındaki Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam etmektedir.

Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Paramparça dizisiyle başlamıştır.

Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. En son, 2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı. Hali hazırda Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde oynamaktadır.

LEYLA TANLAR BURCU, BOYU VE KİLOSU...

1.63 metre boyundaki ve 51 kg ağırlığındaki Leyla Tanlar'ın burcu Yaydır.

GÜZEL GÜNLER SELMA KİMDİR?

Vanlı. Yirmilerinin sonunda bir genç kız. Çocukluktan kalma bir peri masalının baş kahramanı Selma. Hayatı yıllar önce çıkan bir yangınla alt üst olmuş. Yine de gamlı değil Selma. İyimser, komik, iflah olmaz bir hayalperest. İşleri yoluna koyma ümidiyle kardeşinin elinden tutup geldiği İstanbul'da arabasında yatar, sığınma evlerine gider, aş evlerinde karın doyurur.

Her şeyin iyice sarpa sardığı anlarda bile inancını kaybetmez. Hayat da boş çıkarmaz Selma'nın ümidini. Atakan'ın kahvecisinde işe girmesine, değişmesine, Külkedisi misali güzelleşmesine yardım eder. Kahvecideki müdavimlerden, Atakan'ın annesi ve teyzesine, boksör Altan'a uzanan koca bir ailesi olur.