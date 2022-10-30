Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KİMDİR? | Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KİMDİR? | Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sının gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 17:00
KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KİMDİR? | Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Doğa kimdir? Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Nisan 1999'da Bornova, İzmir'de doğan 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

DILA TÜRKOĞLU BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.68 m boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki Sıla Türkoğlu'nun burcu Koçtur.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KORKMAZ KİMDİR?

Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir.

Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.

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