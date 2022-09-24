Haberler Kimdir YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR? | Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR? | Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Star TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını ile izleyicilerin hayranlığını kazanan ve daha ilk bölümde kendini ispatlayan ekranların sevilen ismi Mert Ramazan Demir'in gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Magazinseverlerin arama motorlarında araştırdığı Yalı Çapkını Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR? | Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR? | STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle tüm seyircilerin ilgi ve beğenisini kazandı. Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı aramasıyla başlayan dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir de arama motorlarında en sık aratılan isimler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki Yalı Çapkını Ferit kimdir? Mert Ramazan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.

MERT RAMAZAN DEMİR BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

Boyu 1.79 m olan Demir'in kilosu 74 kg, burcu ise Yaydır.

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

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