TUNÇ ORAL KİMDİR? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler

TUNÇ ORAL KİMDİR? | Yeşilçam'ın eski jönlerinden Tunç Oral hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajları yayınlarken vatandaşlar da arama motorlarında Tunç Oral kimdir? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TUNÇ ORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Tunç Oral olarak bilinen asıl adıyla Tuncer Akoral 15 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. 1964'te Ses dergisinin oyunculuk ile ilgili düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra, 1964-1984 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı.[1] Zümrüt filmi kuran Tunç Oral, 1969 yapımı Kanlı Aşk ile 1970 yapımı Ecel Teri filmlerinde yapımcılık yaptı.

84 yaşında hayatını kaybetden Oral'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha! Yeşilçam'ın jönlerinden Tunç Oral'ı 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral'ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

TUNÇ ORAL OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Parkta Bir Sonbahar Günüydü (TV Dizisi) (1984)

Vur (1972)

Korkusuz Beşler (1972)

Gece (1972)

Elveda Meyhaneci (1972)

Aşkların En Güzeli (1972)

Katiller (1971)

Herşey Oğlum İçin (1971)

Genç Kızlar Pansiyonu (1971)

Fedailer Mangası (1971)

Altın Mı Aşk Mı (1971)

Üç Kral Serseri (1970)

Kanun Kaçakları (1970)

Aşk Arzu Silah (1970)

Kardeş Kurşunu (1969)

Hayat Kurbanı (1969)

Büyük Öç (1969)

Gök Bayrak (1968)