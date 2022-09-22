Haberler Kimdir TUNÇ ORAL KİMDİR? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler

TUNÇ ORAL KİMDİR? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Tunç Oral hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından duyururken Oral'ın vefatını öğrenen sanatçılardan ailesi ve sevenlerine başsağlığı mesajları yağdı. Peki Tunç Oral kimdir? Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? İşte Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 12:30
TUNÇ ORAL KİMDİR? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler

TUNÇ ORAL KİMDİR? | Yeşilçam'ın eski jönlerinden Tunç Oral hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok ünlü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajları yayınlarken vatandaşlar da arama motorlarında Tunç Oral kimdir? | Oyuncu Tunç Oral kaç yaşında, neden öldü? - Tunç Oral hayatı, oynadığı film ve diziler konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TUNÇ ORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Tunç Oral olarak bilinen asıl adıyla Tuncer Akoral 15 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. 1964'te Ses dergisinin oyunculuk ile ilgili düzenlediği yarışmada birinci olduktan sonra, 1964-1984 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı.[1] Zümrüt filmi kuran Tunç Oral, 1969 yapımı Kanlı Aşk ile 1970 yapımı Ecel Teri filmlerinde yapımcılık yaptı.

84 yaşında hayatını kaybetden Oral'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha! Yeşilçam'ın jönlerinden Tunç Oral'ı 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral'ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

TUNÇ ORAL OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

  • Parkta Bir Sonbahar Günüydü (TV Dizisi) (1984)
  • Vur (1972)
  • Korkusuz Beşler (1972)
  • Gece (1972)
  • Elveda Meyhaneci (1972)
  • Aşkların En Güzeli (1972)
  • Katiller (1971)
  • Herşey Oğlum İçin (1971)
  • Genç Kızlar Pansiyonu (1971)
  • Fedailer Mangası (1971)
  • Altın Mı Aşk Mı (1971)
  • Üç Kral Serseri (1970)
  • Kanun Kaçakları (1970)
  • Aşk Arzu Silah (1970)
  • Kardeş Kurşunu (1969)
  • Hayat Kurbanı (1969)
  • Büyük Öç (1969)
  • Gök Bayrak (1968)

  • Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (1968)
  • Bağdat Yolu (1968)
  • Ağla Gözlerim (1968)
  • Ayşem (1968)
  • Zehirli Dudaklar (1967)
  • Yarın Çok Geç Olacak (1967)
  • Söyleyin Genç Kızlara (1967)
  • Kırbaç Altında (1967)
  • Kimsesizim (1967)
  • Kartal Efe (1967)
  • Kara Atmaca (1967)
  • Kanlı Hayat (1967)
  • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)
  • Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... (1967)
  • Büyük Cellatlar (1967)
  • Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan (1966)
  • Ümit Kurbanları (1966)
  • Yakut Gözlü Kedi (1966)
  • Kır Atlı Efe (1966)
  • Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)
  • Kibar Haydut (1966)
  • Hazreti Ayşe (1966)
  • Hayatlarını Kanla Yazdılar (1966)
  • Gavur Dağın Eşkiyası (1966)
  • Ferhat ile Şirin (1966)
  • El Kızı (1966)
  • Cesur Kardeşler (1966)
  • Boğaziçi'nde Aşk (1966)
  • Sokakta Kan Vardı (1965)
  • On Korkusuz Kadın (1965)
  • Murtaza (1965)
  • Kara Kedi (1965)
  • Kamyon Faresi (1965)
  • Horasan'ın Üç Atlısı (1965)
  • Horasan'dan Gelen Bahadır (1965)
  • Asker Arkadaşım (1965)
  • İstanbul'un Kızları (1964)
  • İstanbul Sokaklarında (1964)
  • On Korkusuz Adam (1964)
  • Gurbet Kuşları (1964)
  • Beş Şeker Kız (1964)

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