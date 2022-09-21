Haberler Kimdir O KIZ ZEYNEP KİMDİR? | Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

O KIZ ZEYNEP KİMDİR? | Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D'nin yeni sezon dizisi O Kız ile ekranlarda boy gösteren Dilin Döğer'in gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Dizide beş yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip babasına annelik yapan fedakar Zeynep'i canlandıran Döğer hakkında arama motorlarında Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilin Döğer boyu, kilosu kaç, burcu ne? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
O KIZ ZEYNEP KİMDİR? | Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen O Kız dizisinin oyuncularından başrol Dilin Döğer, herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Peki Dilin Döğer gerçek hayatta kim? Arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine hızla giriş yapan Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilin Döğer boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

DİLİN DÖĞER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

27 yaşındaki Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. İlköğretim eğitim dönemini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. Televizyona 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı. Şimdilerde ise Kanal D'nin O Kız dizisinde Zeynpe karakterine hayat veriyor.

DİLİN DÖĞER BOYU, KİLOSU KAÇ, BURCU NE?

1.67 metre boyundaki Balık burcu Dilin Döğer 55 kg ağırlığındadır.

O KIZ ZEYNEP KİMDİR?

20'li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan 'babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakarlık mıdır.. bunu bilmiyor işte. sorgulamıyor da. Kalbi, bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de… haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

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