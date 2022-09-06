Haberler Kimdir ADAMO NAGALO KİMDİR? | Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?- Adamo Nagalo kariyeri ve bilinmeyenleri...

ADAMO NAGALO KİMDİR? | Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?- Adamo Nagalo kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile sık sık yan yana gelen genç futbolcu Adamo Nagalo'nun kim olduğu sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Adamo Nagalo kimdir? Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Adamo Nagalo profesyonel futbol hayatı, kariyeri ve bilinmeyenleri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 17:30
ADAMO NAGALO KİMDİR? | Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?- Adamo Nagalo kariyeri ve bilinmeyenleri...

ADAMO NAGALO KİMDİR? | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un U-21 stoperi için girişimde bulunulabileceğini açıklamalarda bulunmasının ardından ismi sarı lacivertli takımla sık sık yan yana gelen Adamo Nagalo'nun profesyonel futbol kariyeri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Genç stoper hakkında arama motorlarında araştırılan Adamo Nagalo kimdir? Adamo Nagalo nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı haberimizde...

ADAMO NAGALO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Eylül 2002'de Gana, Fildişi Sahili'nde doğan 20 yaşındaki genç stoper Adamo Nagalo, 2020 yazında FC Nordsjælland'a katılmadan önce Gana'daki Rüya Hakkı Akademisi'nin bir parçasıydı. Nagalo, kulüpteki ilk profesyonel maçına karşı kulüp U-19 takımı için üç maça çıktı. Lyngby, 12 Mart 2021'de Danimarka Superliga'da Daniel Svensson'ın yerine üç dakika kaldı. 18 yaşındaki Nagalo, 2020-21 sezonunda Nordsjælland formasıyla toplam altı lig maçına çıktı. 2021-22 sezonu öncesinde, Nagalo kalıcı olarak ilk takım kadrosuna terfi etti.

ADAMO NAGALO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • Right to Dream (2020 - 2021)
  • Nordsjaell U19 (2021 - 2022)

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