NURSEL ERGİN KİMDİR? | Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin kaç yaşında, nereli, evli mi? Nursel Ergin'in hayatı!

Nursel Ergin'in hayatı ve kariyer geçmişi, birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu sürdüren Nursel Ergin'in kaç yaşında, nereli olduğu ve kiminle evli olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Nursel Ergin'in biyografisine dair merak edilenler...,

NURSEL ERGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Temmuz 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Nursel Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüştür. Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı dünyaya gelmiştir ve sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi açıklanmamıştır.

Bir dönemin fenomen yarışması, 'Var mısın Yok musun?' ile tanınan Ergin, bu yarışma sayesinde hem seyircilerin gönlünü kazanmış hem de kariyer rotasında kalıcı değişikliklerin ilk adımını atmıştır.

Programda anlattığı hayat hikayesiyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Nursel Ergin, Var Mısın Yok Musun yarışmasının ardından "Cam Kırıkları" adlı dizide Suna karakterini canlandırmıştır.

"Mutfağım" adlı yemek programıyla seyirci karşısına çıkan ve yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlenmiştir ve ardından Kanal D'de "Mutfağım" isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

Son olarak Show TV'de yayınlanan "Nursel'in Mutfağı'nda" sunuculuk yapan Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta programına da konuk sunucu olarak katılmış ve 2022 Ağustos ayı itibarıyla, Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak kariyerine devam etmektedir.

NURSEL ERGİN EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

1998 yılında bir evlilik yapan Nursel Ergin'in bu evliliğinde bir kız çocuğu vardır ve 2003'te yılında boşanmıştır.

2018'de, iş insanı ve basın mensubu Ergin Akyer ile dünyaevine giren Ergin'in evliliği devam etmektedir.

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