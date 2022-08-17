Haberler Kimdir Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni dizisinde canlandırdığı başrol Selim karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Berk Hakman'ın gerçek kimliği merak ediliyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Duy Beni'de öğrencilerini iyiliğe yönlendirerek herkesin takdirini toplayan Selim hakkında sorulan 'Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:07
Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni dizisinde canlandırdığı idealist, her zaman doğrudan yana olan ve öğrencilerinin bir sır sakladığının farkına vararak onları iyiliğe yönlendirmeye çalışan Selim karakteri, daha ilk bölümlerden herkesin gözüne girdi. Selim'i canlandıran popüler oyuncu Berk Hakman'ın ise gerçekte kim olduğu birçok izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 'Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' İşte tüm cevaplar...

BERK HAKMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak 14 Ağustos 1981 tarihinde, Ankara'da dünyaya gelen Berk Hakman 40 yaşındadır.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Berk Hakman, lisansını Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü yapmaya başlamıştır.

Antalya Tiyatro Atölyesi ile tanışan Hakman, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirmiştir.

BERK HAKMAN MESLEĞİ NE, BURCU NE?

Berk Hakman'ın babası ise ünlü Yeraltı Dörtlüsü grubunun üyesi Ataman Hakman'dır.

Ünlü oyuncu bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet gibi müzik aletlerini çalabiliyor ancak meslek hayatına müziğin yanı sıra oyunculukta devam etmeyi tercih etmiş.

Tepenin Ardı adlı filmde başrol oynamış ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştır.

Ağustos ayının 14'ünde doğan Berk Hakman'ın burcu aslandır.

DUY BENİ SELİM KİMDİR?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk ve Caner Topçu paylaşmaktadır.

Selim Bender (Berk Hakman) ise hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.

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