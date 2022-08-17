Haberler Kimdir Duy Beni Kanat kimdir? Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni Kanat kimdir? Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni dizisinde Kanat karakteriyle zorbaların lideri olarak tanınan Caner Topçu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak konusu haline geldi. Dizide kolejin gözde öğrencilerinden Kanat hakkında araştırılan 'Duy Beni Kanat kimdir, gerçek ismi ne? Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' sorularının cevabı haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:31
Duy Beni Kanat kimdir? Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni'de Kanat karakteriyle tanınan Caner Topçu'nun gerçek kimliği, dizinin izleyicileri tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Zorbaların lideri olarak tanınan ve kırmızı çizgisini ilerleyen bölümlerde gözler önüne seren Caner Topçu hakkında merak edilen 'Duy Beni Kanat Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' sorularını sizler için derledik.

CANER TOPÇU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1997 Haziran'ında İstanbul'da doğan 25 yaşındaki Caner Topçu, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Daha önce bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. Günümüz itibariyle tiyatro'nun yanı sıra sinema ve dizilerde de rol almaktadır.

İstanbul'un Kartal ilçesinde ikamet etmekte olan Topçu'nun aslen nereli olduğu ise bilinmemektedir.

DUY BENİ KANAT CANER TOPÇU BOYU, KİLOSU KAÇ? BURCU NE?

Boyu 1.84 cm, kilosu 77, burcu ise yengeç olan Topçu, Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı.

CANER TOPÇU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Bilinçsizler adlı sinema filminde Recep karakterini canlandırmış ve 2018 yılında aksiyon, macera ve drama türünde Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk isimli sinema filminde rol almıştır.

DUY BENİ KANAT KİMDİR?

Gerçek Koleji'nin gözde öğrencilerinden biri, zorbaların lideri olan Kanat, vicdanlı tarafını herkesten gizleyen, dışarı kendini soğuk ve acımasız gösteren biri olsa da onun kırmızı çizgisi annesidir. Annesini korumak için kendini, hatta kardeşini bile feda edebilir. Ancak Ekim'in okullarına geliş amacı ve hayatlarını didiklemeye başlamasıyla her şey değişecektir.

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