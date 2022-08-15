Haberler Kimdir MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? Burak Kaya nereli? MasterChef 2022 Burak Kaya ne iş yapıyor?

MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? Burak Kaya nereli? MasterChef 2022 Burak Kaya ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye 2022'de 15 Ağustos akşamı ana kadroya kalan 13. yarışmacı olan Burak Kaya ile ilgili internette arama yapılıyor. Üç eleme turundan da geçerek yarışmanın ana kadrosuna seçilen Burak Kaya, Hollywood'da küçük bir rolde oynamış. Oyunculuk da yapan MasterChef Burak, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki, MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Burak Kaya ile ilgili merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 01:30
MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında? Burak Kaya nereli? MasterChef 2022 Burak Kaya ne iş yapıyor?

Üç eleme turundan da geçerek yarışmanın ana kadrosuna seçilen Burak Kaya ile ilgili yarışmanın sıkı takipçileri internette arama yapıyor.

İlk iki turda yaptığı yemeklerle final turuna yükselen Burak Kaya, işletmecilik yapıyor ve aşçılık eğitimi aldı. 7 yıl sonra yeniden Yemek yapmaya başlayan MasterChef Burak Kaya, 15 20 tane reklam filminde oynadığını söylemişti.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2022'ye İstanbul'da katılan Burak Kaya 7 sene boyunca mutfağa ara verdikten sonra yeniden yemek yapmaya başlamış. Geçmişte oyunculuk yapan Burak Hollywood'da küçük bir rolde oynamış.

İlk iki turda yaptığı yemeklerde başarılı olarak üçüncü tura çıkan Burka Kaya, 3. aşamada ise finale kalan isimlerdendi. Bazı reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı 7 yıl sonra mutfağa girerek yeniden yemek yapmaya başlamış.

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